Frankfurter Buchmesse 2016 ... und das Peter-Prinzip ...

das so genannte Peter-Prinzip besagt ... daß jeder so lange befördert wird ...

bis er die höchste Stufe seiner Inkompetenz wenn nicht seiner absoluten Unfähigkeit erreicht hat ...



mit anderen Worten ... irgend wann erreicht auch jede Institution einen Punkt ...

an dem sie unfähig ist ... ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen ...



dieses Prinzip ist auch auf die aktuelle Buchmesse anwendbar ...

nach eigener Einschätzung die Messe 'für das Wort und die Freiheit' ...



noch nie wurde ... einerseits ... auf der Messe so extrem ...

über Meinungsfreiheit ... freedom of expression ... liberté d'opinion etc



geredet getalkt ... diskutiert disputiert ...

sich so erregt und échauffiert ... gejammert und geklagt ...



und noch nie waren ... andererseits ...

die Redner und Kämpfer ... die Debattierer und Streiter ...



so extrem weit weg von dem Ziel ...

auch nur das Geringste dadurch erreichen zu können ...



bzw überhaupt zu wollen ...

sie wollen es offensichtlich gar nicht ...



sie wollen offensichtlich einfach immer wieder nur dumm rumquatschen ...

immer wieder einfach nur reden ... als Selbstzweck ...



und gehen über die Tatsache ...

daß sich das inzwischen bis ins Absurde gesteigert hat ...



ebenso elegant und ignorant hinweg ...

wie Angela Merkel über ihre Art von Unfähigkeit ...



