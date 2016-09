Montag, 19 September 2016 | 38.263

Wahltag in Berlin ...

- gewissermaßen der Angela Alzheimer Merkel Tag ...

richtig ist ...

Alzheimer ist eine schwere Krankheit ...



von der tendenziell zunehmend mehr und mehr Menschen ...

und soweit absehbar immer schwerer betroffen sind ...



trotzdem ist die Frage ...

ob das wirklich unser größtes Problem ist ...



ob es also nicht ein viel größeres Problem ist ...

ein existenzielles Problem unseres Volkes und seines Staates ...



unserer Gesellschaft und der Wirtschaft ...

Deutschlands und Europas ...



daß an der Spitze dieser unserer Bundes Republik Deutschland ...

eine einzige Frau steht bzw an den Schalthebeln der Macht sitzt ...



und in tendenziell zunehmender geistiger Verwirrung und Umnachtung ...

die ganze ihr bewußte und verfügbare kriminelle Intelligenz und Energie ...



darauf verwendet ...

die Geschicke praktisch der gesamten westlichen Hemisphäre



so zu programmieren ...

daß der Absturz à la German Wings kaum noch zu verhindern ist ...









