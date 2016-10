Mittwoch, 19 Oktober 2016 | 42.293

Das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn ... Partner ...



s. T-TIP Transatlantic Trade and Investment Partnership ...

s. C-TA Comprehensive Economic and Trade Agreement ...



manche sagen auch Canadian European Trade Agreement ...

das Politische Thema ... Demographie und Geburtenrate ...



kurz gesagt sind das so genannte Investitions'schutz'-Abkommen ...

mit denen nicht mehr und nicht weniger als das unternehmerische Ruisiko ...



minimiert ... wenn nicht ganz beseitigt ...

und auf vor allem die Europäischen Staaten bzw also auf die Bürger abgewälzt ...



und praktisch auch das Recht ...

weitestgehend umgangen ... wenn nicht beseitigt werden soll ...





