Mittwoch, 21 September 2016 | 38.265

Das Politische Buch ...

- Das Schweinesystem der Angela Dorothea Merkel ...

wie das Volk getäuscht und gequält ...

wie Deutschland und Europa in den Ruin getrieben werden ...



wie krank ist Angela Merkel wirklich ??

Angiewatch ... Analyse und Wege einer politisch inkorrekten 'Haltung' ...



immerhin regt sich ein erstes zartes Plänzchen von Widerstand in den Visegrad-Staaten ...

(Slowakien/Tschechien ehemals) ... Böhmen ... Polen ... Ungarn ...



was für eine neue Dimension für die so genannte Europäische Union ...

Europa bekommt eine völlig neue Richtung wenn nicht Richtlinie ...



Angela Merkel rutscht in die Versenkung noch schneller als gedacht ...

und die Briten kommen auf den Knien angerutscht ...



und flehen ... bite bitte wir nehmen alles zurück ...

laßt uns in der EU bleiben ...



Angie who ??? ... eine Geschichte wie des Kaisers neue Kleider ...

da ist der Kaiser ja immerhin noch da ... er hat bloß nichts an ...



in der Geschichte von Angies neue Rolle ist Angie nicht mehr da ...

nicht mal mehr bei Madame Tussaud ... so peinlich ist das alles ...









