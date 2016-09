Sonntag, 18 September 2016 | 37.262

Merkel-Konferenz M-100 in Potsdam ...

da versammelt sich gewissermaßen die Elite ...

des europäischen Journalisten-Un-Wesens ...



zum M-100 Sanssouci Colloquium 2016 ...

und anscheinend fühlen sich alle gebauchpinselt ...



daß wie immer die Frau Kanzlerin kommt ...

also die Chefin der Exekutive ... genauer gesagt der Diktatur ...



um einen Journalisten-Preis zu 'verleihen' ... wie es offiziell heißt ...

aber sie hat ihn tatsächlich zu richtigem Eigentum übergeben ...



und natürlich auch artig ... wie denn sonst ... eine Rede gehalten ...

über die Freiheit speziell der Presse und das Engagement mutiger Reporter etc ...



genauer gesagt ...

einen zum Himmel schreienden und stinkenden Unsinn ...



und da ist niemand dabei ... weder Preisträger noch VerUnstalter ...

der das merkt ... daß das doch gar nicht zusammen paßt ...



daß das ... im Gegenteil ...

die praktisch alleinige Ursache allen aber wirklich allen Übels ist ...



da sagt sie ... also die Frau Kanzlerin ... ebenso treu wie herzig ...

zum Beispiel ... zum Peisträger ...



'Ich wünsche Ihnen (?) ... von ganzem Herzen (sic!) daß Ihr Mut eines Tages (??) ...

dazu führen wird ... daß die Mißstände beseitigt werden ... die Sie beschreiben' ... (???)



dabei sind das Mißstände ...

die auf das Tun und Unterlassen eben der Exekutive zurückzuführen sind ...



und in der Schaffung von Mißständen ...

läßt sich gerade die Frau Kanzlerin inzwischen von niemand mehr übertreffen !!!



ganz abgesehen davon ...

daß man diese Mißstände jetzt sofort bzw unverzüglich ohne weiteres beseitigen könnte ...



wenn man sich denn als Exekutive nur mal konsequent daranmachen ...

und Hilfe vorgeben bzw Abhilfe vornehmen würde ...









