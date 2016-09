Sonntag, 18 September 2016 | 37.262

Globalisierung und ... Bürokratie ...

es gibt (noch) nicht viel Gutes ... was unternommen wird ...

und einigermaßen klappt in der Globalisierung ...



aber unterhalb dieser Decke ...

also bei der Verwaltung (...) dessen was nicht klappt ...



bei der Verwaltung des Schlechten des Mangels des Negativen derf Defizite der Probleme ...

da tummelt sich 'ne ganze Menge ...



so nach dem Prinzip ...

Bürokraten aller Länder vereinigt Euch ...



da gibt es zum Beispiel EUROLAT ...

was nicht etwa ein Unternehmen zum europaweiten Vetrieb von italienischen Milchprodukten ist ...



sondern eine Vereinigung von Europäischen mit Lateinamerikanischen Parlamentariern ...

die sich gerade auf dem Monte Video ... weil's natürlich eine Gipfelkonferenz ist ...



ganz persönlich und nicht per Video-Schaltkonferenz ...

und sicher auch ganz ohne Monte Verdi geschweige denn Giuseppe ...



mit Chinesischen Kollegen unterhalten über das ...

was sie durch halbwegs sinnvolle Politik nicht hinkriegen ...



zum Beispiel die globalen Migrations bzw Flüchtlings Ströme ...

oder die globalen Handelsbeziehgungen ...



es gibt ja nicht nur CETA und TTIP ... nur über Ursachen und Voraussetzungen etc

wird natürlich nichtg gesprochen ... geschweige denn 'gehandelt' ...









