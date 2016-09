Mittwoch, 14 September 2016 | 37.258

Der Politische Film ... im Babylon ...

Mittwoch 14 September ...

Berlinpremiere ... Thank you for Calling ... Regie Klaus Scheidsteger ...



zum Teil in Deutschland produziert ... zum Teil in Australien ...

der Regisseur stellt sich den Fragen des Publikums mit Professor Adlkofer ...



Donnerstag 15 September ...

Festival 'Sisters in African Cinema' ...



Eröffnung mit Regisseurin Carey McKenzie ...

bis 25 September ... auch mit Regisseurin Sara Blecher ...



Freitag 16 September ...

DOKOREA ...



Eröffnung mit Regisseur Jin Moyoung ...

Gespräch mit Schamanin Andrea Kaiff-Cordero ...



Samstag 17 September ...

Politik als Entertainment ...



Regie Rick Alverson ...

unter anderen mit Annabelle Lwin ... Tye Sheridan ...



Sonntag 18 September ...

La vita è una commedia ... ein Checco Zalone Marathon ...



mit den besten italienischen politischen Komödien ...

unter anderen 'Mattrimonia / Divorzio all'italiana' ... 'ieri / oggi / domani' ...



Babylon am Rosa Luxemburg Platz beim Schönhauser Tor ...

www.babylonberlin.de



www.sisterinafricancinema.htm ...

www.film-aus-afrika.de



FilmInitiativ Köln ...

www.kulturstiftung-des Bundes.de



Carey McKenzie ... I wanted to reflect the dark side of our society ...

through a dark and gloomy expression ...



Sara Blecher ... 'Anna' is to remind us of how important it is ...

to own our human right for dignity and respect ...



and to open up a conversation (Erörterung!) ...

between sufferers (...) and observers (...) ...









