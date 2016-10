Donnerstag, 13 Oktober 2016 | 41.287

Das Politische Konzert ... Patricia Kopatchinskaja ...

die junge österreichische Geigerin mit moldawischen Wurzeln ...

ist Artist in Residence 2016 / 2017 ...



in ihrem ersten Konzert spielt sie Robert Schumanns Violinkonzert ...

Freitag 11 und Sonntag 13 November 2016 ...



Konzerthaus Berlin Gendarmenmarkt ...

www.konzerthaus.de



50hertz ... Energie für eine Welt in Bewegung ...

freut sich die Künstlerin präsdentieren zu dürfen ...



mit Engagement für die Pflege unserer vielfältigen Kulturlandschaft ...

www.50hertz.com ...



*



der ratlose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden ...

das Po-litische Thema ... das ist das was den Menschen den Bürgern dem Volk am Arsch abgeht ...

- Migration und Integration ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen