Mittwoch, 12 Oktober 2016 | 41.286

Das Politische Buch ... mit Wolfgang Bosbach ...

'Endspurt'

nach Begegnungen ... Erlebnissen ... Erfahrungen ...



'Wie Politik tatsächlich ist ...

und wie sie sein sollte' ...



ein Gespräch mit meinem fast Namensvetter Hugo Müller-Vogg ...

erschienen bei Quadriga im Bastei Lübbe Verlag Köln ...



eigentlich gibt es gar keinen Endspurt ...

denn Wolfgang Bosbach gibt ja auf ...



möglicherweise kurz vor dem Ziel ...

bleibt er einfach da stehen wo er gerade steht ...



bzw läuft allenfalls ganz gemütlich weiter ...

irgend wo hin ... ziellos zwecklos sinnlos sanglos



und der geneigte Leser oder sonst Interessierte ...

erfährt natürlich auch in diesem Buch nichts ...



regelrecht nichts ...

es sei denn es fängt einer gewissermaßen bei Null an ...



und schon gar nicht ... wie Politik an sich ist ...

geschweige denn wie sie sein sollte ...



bei der Vorstellung des Buches haben sie sich ...

mit einem Dritten unterhalten ...



mit Edmund Stoiber ...

der auch die Laudatio hielt ...



und da muß man sich wirklich fragen ...

wie können drei gestandene Mannsbilder ...



sprichwörtliche alte Hasen ihres Geschäfts ...

in einer Stunde soviel Unsinn daherreden ...



und das dann auch noch als Endspurt verkaufen wollen ...

gegen wen eigentlich ? ...



www.quadrigaverlag.de ...

www.luebbe.de ...



*



das Politische Buch ... das ist das Buch ...

in dem die Frau Merkel ihre so genannte Politik erklärt ...



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Demographie und Geburtenrate ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen