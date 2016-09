Montag, 12 September 2016 | 37.256

Der IS ist ein Teil Deutschlands ...

zumindest der BKA-Chef rechnet mit einer Welle ...

von kampferprobten IS-Rückkehrern ...



Frau Merkel wird dann nach den ersten Anschlägen sicher wieder sagen ...

natürlich hat das was mit meiner Politik zu tun ...



trotzdem war alles richtig ...

was ich bisher gemacht habe ...



nur für den Oberst Georg Klein in Sachen Bombardierung von Tanklastern ...

südlich von Kunduz im Norden Afghanistans am 04 September 2009 ...



gibt es nach wie vor keine Gnade ... obwohl die Frau Merkel nicht nur das Gleiche ...

sondern viel Schlimmeres macht ...



quod licet Pfarrerstochter ...

non licet Soldatensohn ...









