Sonntag, 11 September 2016 | 36.255

Kunst ... das Maß und Maßstab aller Dinge ...

aber auch ... insoweit dem Recht nicht unähnlich ...

Antrieb und Bewegung ... Ausgleich und Balance ...



Orientierung und Leitung ... Ordnung und Führung ...

Durchblick und Erkenntnis ... Palette und Waage ...



im Prinzip also das Gleiche wie Justitias Binde vor den Augen ...

nur umgekehrt ... reziprok ... proportional ...



Berliner Liste ... Ultimative Kunstmesse während der Berlin Art Week ...

fair for contemporary art ...



im Kraftwerk ... einer der aufregendsten Locations der Stadt ...

zeigen über 100 Galerien und Künstler aus über 25 Ländern ...



auf über 8000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre neuesten Positionen und über haupt ...

inclusive Urban Art Section für Graffitis und Street Art ...



mit der die Künstler 'in einen interaktiven Dialog mit dem Publikum' treten wollen ...

nicht zu verwechseln mit Demokratie ...



15 bis 18 September 2016 ...

www.berliner-liste.com ...



See you at the Absolut Art Bar ... by Clemens Behr ! ...

See you at the Absolute Rights Bar ... by Eugen Möller-Vogt ! ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen