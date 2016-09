Sonntag, 11 September 2016 | 36.255

9 / 11 ... Nine / Eleven ...

das war in New York ... also in den USA ...

aber im Prinzip haben wir doch dasselbe hier auch ...



man braucht sich nur diese unsere Bundesrepublik Deutschland ...

als World Trade Center vorzustellen ...



ich wehre mich dagegen ... daß dieser Wahnsinn einer Angela Merkel ...

deutsche Geschichte werden soll ...



ich wehre mich vor allem dagegen ...

daß offensichtlicher Wahnsinn und Geisteskrankheit ...



daß offensichtlich kriminelle Intelligenz und Energie ...

kurz gesagt also das Un-Recht ...



von den Rechtsprofessoren und höchsten Richtern unseres Landes ...

für Recht bzw zum so genannten Rechts-Staat erklärt werden ...



wodurch dieses geradezu typische Acquired Immune Defiizncy Syndrom ...

überhaupt erst möglich wird ...



und nun entsprechend auch ständig nur nach Möglichkeiten gesucht wird ...

die Folgen davon halbwegs erträglich zu machen ...



obwohl unsere Verfassung genau vorgibt ...

wie man es richtig machen könnte ...



und obwohl alles was wir heutzutage über Recht und Religion wissen ...

ausreichen würde ...



die Welt halbwegs sinnvoll zu regieren ...

und 'das Volk' herrschen zu lassen ...



um den Fort-schritt ... den Schritt in die Zukunft ... 'den Weg' ins Universum ...

wirklich als Herausforderung bzw eben als Ziel anzusehen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen