Die Politische Oper ... La Traviata ...

lassen wir die Geschichte als solche mal dahingestellt ...

im Kerrn des Themas geht es darum ...



daß jemand erst wenn es zu spät ist begreift ...

was eigentlich Sache war ...



Deutschland (...) ist tödlich erkrankt ...

um die Parallele so aufzugreifen ...



aber erst an seinem Sterbebett ...

also dann wenn es nichts mehr zu retten gibt ...



wenn alle Merkelschen Rettungsschirme und Rettungspakete nicht mehr helfen ...

und alles Merkelsche Regeln und Reguliren nichts mehr nützt



wird Angela Merkel begreifen ... allenfalls bzw wenn überhaupt ...

daß dieses völlig sinnlose ...



man kann durchaus sagen 'Opfer' ...

das das deutsche Volk gebracht hat ...



nachdem es zwei Weltkriege fast unbeschadet überstanden hat ...

etwas mit 'ihrer' so genannten Politik zu tun hat ...



*



das Kommissionarrische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









