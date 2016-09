Donnerstag, 08 September 2016 | 36.252

Deutsche und ... Juden ...

Benjamin Netanyahu will sich ... wie er sagt ...

ohne Vorbedingungen (!) mit Mahmud Abbas treffen ...



als ob das keine (Vor)Bedingung wäre ...

und da hilft ... wie bei uns ... kein Richter ... kein Arzt ...



auch in dieser Sache droht Angela Merkel an Wladimir Putin zu verlieren ...

die Kontrolle ... geschweige denn die 'action' ...



deutsche Staatsraison hin ...

israelische Freundschaft her ...



Donald Trump sagt ...

Putin und Erdogan sind Führer ...



Obama und Merkel haben nicht das Potenzial zur Führungskraft ...

wo er recht hat hat er recht ...









