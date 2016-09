Donnerstag, 08 September 2016 | 36.252

Die Politisch dressierten Affen ...

also zum Beispiel dieser Frank Walter Steinmeier ...

wieso ein derart affektierter Affe Außenminister ist ...



das versteht doch kein normaler Mensch ...

und das Volk ... in der Demokratie also das Maß aller Dinge schon gar nicht ...



jetzt sagt er gerade ... zum Beispiel ...

bei den Aussagen vom Donald Trump würde ihm 'echt bange' ...



das ist ... unter anderem schon allein deshalb völlig hirnrissig ...

weil Politik machen doch gerade heißt 'bange machen gilt nicht' ...



dann ... unter anderem ... 'kritisiert' er dauernd ...

zum Bepiel eben diesen Donald Trump ...



Politik machen heißt aber doch gerade ... agieren reagieren handeln machen ...

und nicht kritisieren und mäkeln bzw dumm rumquatschen und rumblödeln etc ...



dann sagt er dauernd ... 'er sei der Meinung daß ...'

Politik machen heißt aber doch gerade hinreichend viel 'wissen' (!) ...



über die Dinge die man verfassungsgemäß machen soll ...

und zwar so viel ... daß man auch die Verantwortung tragen kann ...



und jemanden der kurz vorm Ziel ist USA Präsident zu werden ...

als 'Hassprediger' zu bezeichnen ...



ist so hilflos wie ein Affe der auf dem Schleifstein sitzt ...

und nicht runterkommt ...









