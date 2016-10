Freitag, 07 Oktober 2016 | 40.281

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Sauer Merkel ...

an sich hat der Name Sauer ja einen guten Klang ...

zum Beispiel einen Orgelklang ...



und Leute die eine Sauer-Orgel besitzen werden nuicht müde ...

zu betonen wie stolz sie auf das gute Stück sind ...



aber mit Orgeln und Kirchen ...

geschweige denn Religion oder gar Evangelischem Protestantismus ...



hat die Frau Kanzlerin nunmal nichts am Hut ...

im Gegenteil ...



bei dem was sie 'ihre Politik' nennt ...

sind ihr die Stalin-Orgeln näher als Herr Sauer ...



Wilhelm Carl Friedirch meine ich ...

nicht den Joachim ...



wie man daran sieht ...

daß sie völlig ungerührt mit ansieht bzw vielleicht sogar hört ...



was der Herr Stalin ... also Putin meine ich ...

in der Ukraine und in Syrien etc so verbrechen ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam / die Islamisten / das Islamistmus ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...









