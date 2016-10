Donnerstag, 06 Oktober 2016 | 40.280

Deutsche und ... Juden ...

jetzt mal ganz kurz gesagt ...

man kann das nicht einfach ignorieren ...



daß die Wurzel des Antisemitismus schlicht und einfach darin liegt ...

daß diejenigen in denen dieses Gefühl entsteht eben das Gefühl haben ...



genauer gesagt ... die Erfahrung gemacht haben ...

oder davon gehört haben ... daß andere diese Erfahrung gemacht haben ...



daß die Juden mehr als andere ...

nicht im eigenen Lande bleiben und sich redlich ernähren ...



sondern in die Welt hinausstreben ... um andere Menschen ...

mehr oder weniger übers Ohr zu hauen bzw über den Tisch zu ziehen etc



und sich dadurch ungerechtfertigt Vorteile und Reichtümer ...

bzw eben unrecht-mäßig Besitz und Geld zu verschaffen ...



diese Vorgänge und Entwicklungen ...

sollten durch den Holocaust gestoppt und beseitigt werden ...



weswegen das ja auch weltweit zunächst mit mehr oder weniger unverholenem Wohlwollen

wenn nicht einer gewissen Schadenfreude beobachtet und mit getragen wurde ...



inzwischen haben sich diese Dinge nicht nur umgekehrt ...

sondern in dieser anderen Richtung völlig neuen Antrieb und Energie bekommen ...



mit anderen Worten ...

nicht nur werden die individuell mit den Einzelschicksalen verbundenen Juden ...



praktisch eins-zu-eins restituiert und entschädigt ...

nach den heute geltenden Werten



sondern unter Begriffen wie Sicherheit und Staatsraison etc ...

wird den Juden kollektiv also gewissermaßen anonym ...



das Geld hinten und vorne reingeblasen ...

und ihnen auch sonst alle nur möglichen Vorteile und Unterstützung gewährt ...



so daß sich diese Restitution und alles was da dranhängt ...

als die größte Geldwäsche aller Zeiten herausstellt ...



denn diese Entschädigungen etc die sie heute kriegen ...

erhalten sie ja auch der Basis rechtlich bzw gesetzlich abgesicherter Maßnahmen ...



das heißt sie erhalten für einen vorher mehr oder weniger zweifelhaften Besitz...

individuell einen jetzt rechtmäßigen Besitz ...



und dazu kommt eben noch ... daß auch kollektiv ...

diese Art und Weise des Judentums gebilligt gerechtfertigt gestützt gefördert wird



natürlich nicht allgemein ... sondern wiederum nur von denjenigen ...

die ein Interesse daran haben und davon ihrerseits profitieren ...



und wenn irgend jemand glaubt ... auf diese Weise

könnte man den Antisemitismus auch nur halbwegs unter Kontrolle halten ...



geschweige denn grundsätzlich beseitigen ...

oder Frieden im Nahen Osten schaffen ...



oder den Iran davon abhalten ...

zu versuchen Israel von der Landkarte zu radieren ...



oder mit einer Zwei-Staaten-Theorie den Streit mit den Palästinensern beilegen ...

so irrt sich der ...



*



