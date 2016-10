Mittwoch, 05 Oktober 2016 | 40.279

Das Politische Buch ... Leben nach Auschwitz ...

Jehuda Bacon und Manfred Lütz ...

'Solange wir leben müssen wir uns entscheiden' ...



'Lebe dafür solange Du kannst ...

bei anderen wenigstens ein Lächeln zustande zu bringen' ...



Jehuda Bacon ist einer der letzten Überlebenden von Auschwitz ...

heute ein bekannter Künstler ...



dessen Zeichnungen im Frankfurter Auschwitz-Prozeß Beweismittel waren ...

er erzählt wie er aus tiefer Erschütterung heraus zum Humanisten wurde ...



woher das Böse kommt ... und was wirklich trägt im Leben ...

wie man auch im Leiden Sinn erblicken und erleben kann ...



darüber spricht Jehuda Bacon in einem existenziellen Dialog ...

mit dem deutschen Psychiater und Theologen Manfred Lütz ...



'Seit ich Jehuda Bacon begegnet bin ... lebe ich anders ...

mein Leben ist heller geworden'



Gütersloher Verlagshaus in der Verlagsgruppe Random House München ...

www.gtvh.de



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... also das was Po-litikern am Arsch abgeht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen