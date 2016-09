Samstag, 03 September 2016 | 35.247

Die Politische Einstellung ... Vom Urknall zum Uraffen ...

nach einer bis heute nicht widerlegten Theorie ...

so speziell wie allgemein ... so konkret wie relativ ...



stammt ja der Mensch vom Affen ab ...

und scheint sich tendenziell auch wieder dahin zurück zu entwickeln ...



wenn man ebenso aktuell wie rückblickend ...

das Verhalten der gewaltengeteilten politischen Akteure betrachtet ...



stellt sich jedenfalls die Frage ...

was ist daran eigentlich noch geschweige denn graue Theorie ???



und Angela Merkel ist eben nicht nur einfach 'Mutti' ...

sondern offensichtlich Urknall ... Ursprung ... Urmutter ... all dieser Affen ...



mit anderen Worten ... die Frage 'was war zuerst' ... die Henne oder das Ei ...

ist zumindest im Fall Angela Merkel beantwortet ...



und der Begriff der Eier-legenden-Woll-Milch-Sau ...

ist im Interesse der Fortpflanzung unbedingt nur durch den Affen zu ergänzen ...









