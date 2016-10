Montag, 03 Oktober 2016 | 40.277

Der Politische Tag ... Tag der Deutschen Einheit ...

ein Musterbeispiel für die surrealen und irrealen ...

die virtuellen und virtuosen Welten dieser unserer Zeit ...



von den digitalen und diametralen ganz zu schweigen ...

obwohl wir doch im Christentum geradezu eine Blaupause haben ...



in der Dreifaltigkeit in Einheit ...

und das in der Gewaltenteilung einfach nur nachspielen müßten ...



aber ... vor den (menschlichen) Erfolg ...

haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt ...



und vor die (menschlcihe) Erkenntnis ...

um es mit den Worten von Frau Merkel zu sagen ...



wenn (!!!) wir anfangen (!!) mal darüber nachzudenken (!) ...

dann haben wir die Chance ...



daß wir uns dann doch irgend wann vielleicht mal zu einem Schritt entschließen könnten

der im entsprechend weiteren Verlauf dann der Weg sein könnte ... der das Ziel ist ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Politische Thema ... Arbeit und Leben ...

das Po-litische Thema ... am Arsch leckst mi ...









