Sonntag, 02 Oktober 2016 | 39.276

Das Wort der Pfarrerstochter ...

war ? da ? was ? ...

das Wort gibt es gar nicht mehr ... einfach beseitigt ...



und im Beseitigen ... also zum Beispiel der verfassungsmäßigen Ordnung ...

hat die Frau Kanzlerin ja nun hinreichend Erfahrung und Übung ...



*



Globalisierung und ... Richtlinien bestimmen / Verantwortung tragen ...

das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche und ... Weltbürger ...

das Politische Thema ... Deutsche Idendität in der Luftfahrt und Raumfahrt ...









