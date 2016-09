Samstag, 01 Oktober 2016 | 39.275

Die Politische Ausstellung ... 'Mit anderen Augen' ...

gerade hatten wir noch 'Surreale Welten' unter dem obigen Titel ...

also das Thema des Surrealen in der Kunst ...



in der Sammlung Scharf-Gerstenberg ...

in Verbindung mit der Sammlung Nationalgalerie ...



da meldet die ifa-Galerie Berlin ....

'Deutschland in den 1960er Jahren' ...



eine Ausstellung ...

die Johannes Haile gewidmet ist (1927 bis 2016) ...



1962 beauftragte die Deutsche Botschaft in Addis Abeba ...

den äthiopischen UN/US-amerikanischen Photographen mit einer Reise nach Deutschland ...



um mit 'seinen' Augen Bilder aus dem Nachkriegsdeutschland einzufangen ...

vom Wiederaufbau ... und den Menschen die darin lebten und arbeiteten ...



bis 18 Dezember 2016 ... in Mitte von Berlin ... Linien Straße 139 und 140 ...

www.ifa.de ...



*



