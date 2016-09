Freitag, 30 September 2016 | 39.274

Der Politische Life Style der Angela Dorothea Sauer Merkel ...

gelegentlich wird immer mal wieder gefragt ...

ob das was das Bundesverfassungsgericht macht eigentlich Politik ist ...



und das wird dann im Brustton der Überzeugung auch gleich verneint ...

denn der verfassungsgerichtliche Lifestyle sei eben Rechtsprechung ...



'Recht-Sprechung ' ... bekanntlich auf der Basis des Politischen Geschehens ...

also dessen was Legislative und Exekutive gemeinsam so verbrechen



und so kommt es ...

daß das was das Bundesverfassungsgericht macht ...



weder sinnvolle Politik ergibt ...

noch sinnvolles Recht ...



und daß das Bundesverfassungsgericht seine Hauptaufgabe ...

nicht mal erkennt geschweige denn wahrnimmt ...



nämlich mal danach zu fragen ...

ob das was die Frau Kanzlerin macht eigentlich Politik ist ...



bzw sich selbst auf Beschwerde und Klage ... Anzeige und Antrag hin weigert ...

festzustellen ...



daß das was die Frau Kanzlerin macht ...

ausschließlich die Pflege ihres persönlichen Life Styles ist ...



ungeachtet aller direkten und kollateralen Schäden ...

und der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...



mit anderen Worten ...

Rechtsbeugung ... Dein Name ist Andreas Voßkuhle ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam ...

das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Zufriedenheit und Glücklichsein ...









