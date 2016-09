Montag, 26 September 2016 | 39.270

Das Parlamentaristische Europa ...

da wird dauernd ebenso verharmlosend wie verniedlichend gesprochen ...

von einer so genannten Flüchtlingskrise ...



und alle möglichen Leute müßten eben zur besseren Bewältigung dieser Krise ...

beitragen und die Standards vereinfachen und vereinheitlichen etc und etc ...



dieses so genannte Flüchtlings Kris'lein oder Kries'chen ...

das ja im Grunde genommen keine wirkliche Krise ist ...



weil sie ja an sich ohne weiteres zu managen wäre ...

wenn man nur entsprechend konsequent handeln würde ...



also ... diese so genannte Flüchtlingskrise ...

ist doch nur die Spitze des Eisbergs an wirklicher Krise der darunter steckt...



und der im Kern wie in seiner Substanz eben auch keine Krise ist ...

sondern das ebenso absichtliche wie absichtsvolle Kriegs-Spiel ...



kaum mehr als einer Handvoll ...

ebenso rücksichtsloser wie hilfloser Potentaten à la Putin Erdogan Assad ...



bzw letztlich verantwortlich eigentlich nur Obama und Merkel ...

die anderen kann man schon fast vergessen ...



*



der Politische Film ...

Deutsche und ... der Europäische bzw Slowakische Ratsvorsitz ...

das Politische Thema ... Arbeit und Leben ... Erfolg und Zufriedenheit ...









