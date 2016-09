Sonntag, 25 September 2016 | 38.269

Das Wort der Global Pfarrerstochter ...

wir wissen schon ... Pfarrerstochter heißt nicht automatisch ...

daß sie auch was von Religion im allgemeinen und vom Christentum im besonderen versteht ...



wenn man keine entsprechende Erziehung geschweige denn Bildung mitbekomnen ...

und auch später nichts dazugelernt hat ... kann man's natürlich nicht wissen ...



wie weit die Geisteskrankheit fortgeschritten ist ...

auch in der deutschen Richterschaft und Rechtswissenschaft ...



zeigt sich daran ...

daß dort inzwischen allen Ernstes die Meinung vertreten wird ...



religiöser Glaube sei auch dann verfassungs-rechtlich geschützt ...

wenn seine Lehren nicht verfassungs-konform seien ...



oder ... auch der Islam müsse den Staat ... also unseren Staat ...

also den uns dem Volk eigenen Staat ... mitgestalten können ...



sowas ist mit geistiger Umnachtung nicht mehr zu erklären ...

im Gegenteil ... das ist wache kriminelle Intelligenz und Energie !!!



*



Globalisierung und ... Richtlinien bestimmen / Verantwortung tragen ...

das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche und ... Weltbürger ...

das Politische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen