Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Sauer Merkel ...

die Kanzlerin hat natürlich nicht den klassischen Lifestyle ...

sondern sie hat 'ihren' Lifestyle ... so wie sie auch 'ihre' Politik macht ...



und auch sonst alles nach Belieben und Beliebigkeit ... Willkür und Selbstherrlichkeit ...

also wie eben Diktatur so ist ...



jetzt sagt sie zum Beispiel ... das mit dem 'Wir schaffen das' ...

das sei doch von Anfang nicht so gemeint gewesen ...



daß wir das wirklich schaffen würden ...

sondern sollte nur Ausdruck der Haltung sein ... mit der wir an die Sache rangehen ...



der Witz an der Sache ist aber doch ...

daß man diesen Maßstab jetzt an alles legen muß was die Kanzlerin so gesagt hat ...



und dann bleibt eben nichts mehr übrig ...

bzw es beweist ... daß da nie was war ...



worauf speziell in dieser Zeitung von Anfang an ständig hingewiesen wurde ...

inclusive der Antworten und Lösungen ... Hilfe und Abhilfe ...



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... Islam ...

das Politische Thema ... Leben und Gesundheit ...









