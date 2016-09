Donnerstag, 22 September 2016 | 38.266

Das Politische Konzert zum Herbstanfang ...

gibt es heute überhaupt noch Skandale in der Kunst ...

fragt crescendo ... das Magazin für die klassische Lebensart und Musik ...



und verweist auch gleich darauf daß das in etwa so ist wie ...

es gibt kein schlechtes Wetter sondern nur unpassende Kleidung ...



das heißt ... nicht der Künstler ist der Skandal ...

sondern das Publikum benimmt sich nur ausgesprochen peinlich ...



und genau so ist das auch in der Politik ...

das heißt ... es gibt gar keine Krisen ...



sondern nur immer wieder so genannte Politiker ...

die sich in ihrem Dilettantismus immer wieder selbst überbieten ...



*



der ratlose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden ... Palästine ... Ägypten ... Arabien ... Naher Osten ...

das Politische Thema ... Integration und Migration ...









