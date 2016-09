Mittwoch, 21 September 2016 | 38.265

Thomas Schmidt ... Europa ist tot ... es lebe Europa ...

Eine Weltmacht muß sich neu erfinden ...



die Europäische Union hat eine große Zukunft wenn ...

sie offener und vielfältiger ... liberaler und experimentierfreudiger wird ...



meint Thomas Schmidt ... aber auch von diesem Buch kann man nur sagen ...

das Buch ist tot ... es lebe das Buch ...



das Buch hätte eine große Zukunft wenn ...

es von den Leuten auf die es ankommt gelesen und umgesetzt würde ...



damit rechnen natürlich im Ernstweder der Autor noch der Verlag ...

rechnen tut sich das Buch nur ...



weil es von Leuten gekauft wird ...

auf die es nicht ankommt ...



und die genau so wenig verstehen worum es eigentlich geht ...

wie diejenigen auf die es ankommt ...



C. Bertelsmann Verlag München ...

www.cbertelsmann.de ...



*



