Dienstag, 20 September 2016 | 38.264

Das Kommissionarristische Europa ...

die Civil Liberties Committees Delegations sind mal wieder weltweit unterwegs ...

unter anderem in New York bei den Vereinten Nationen in 'high level meetings' ...



das heißt aber auch nichts anderes ...

als daß die dressierten Affen dann auf besonders hohen Bäumen tagen ...



high level heißt bei denen ja nichts anderes ...

als möglichst weit weg von der Basis ... von den Problemen ... von der Realität ...



*



die Politische Oper ... das Opern-Magazin ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen