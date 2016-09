Montag, 19 September 2016 | 38.263

Das Parlamentaristische Europa ...

Martin Schulz ...

also der Europarlamentaristische Präsident ...



reist nach London und hält dort eine Rede zum Thema ...

'Parting ways ... but working together' ...



wer hat sich denn nur diesen Unsinn wieder einfallen lassen ??

da wird so getan .. als sei das in etwa dasselbe ...



wie 'getrennt marschieren ... aber vereint schlafen' ...

das verschlägt enem mal wieder richtig die Sprache ...



*



der Politische Film ... das Film-Magazin ...

Deutsche und ... die Slowakische Ratspräsidentschaft in der EU ...

das Politische Thema ... Arbeit und Leben ...

man könnte auch sagen ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









