Sonntag, 18 September 2016 | 37.262

Das Wort der Pfarrerstochter ...

was evangelischen und katholischen Kirchenfürsten ...

aus dem Christentum machen ...



ist genau so schwachsinnig ... ungefähr ... wie das ...

was die sunnitischen und schiitischen aus dem Islam machen ...



in Berlin ist Wahl ...

und natürlich rufen auch die Kirchenfürsten auf zu wählen ...



das ist aber im Prinzip die gleiche Art von Volksverdummung

wie das was geisteskranke Parteifürsten dem Volk als Werbung zumuten ...



und so einen Wahltag dann auch noch als Feiertag für die Demokratie zu bezeichnen ...

ist nicht nur geisteskrank sondern schlicht und einfach kriminell ...



*



