Das Politische Buch ...

das ist das Buch ...

in dem unter anderem die Regierungserklärungen der Kanzlerin gesammelt werden ...



also das große Buch der Versprechungen ...

oder auch das Buch der großen Versprechungen ...



wobei sich die Kanzlerin eben gerade nicht verspricht ...

sondern das durchaus bewußt sagt und ersnt meint ...



wenn sie zum Beispiel sagt ... 'Wir (wer???) schaffen (wie???) das (was???) ...

womit sie dann aber auch wiederum nicht etwa sich selbst meint ...



sondern die Suppe die sie eingebrockt hat ...

und die das Volk gefälligst auflöffeln soll ...



