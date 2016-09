Sonntag, 11 September 2016 | 36.255

Das Wort der Pfarrerstochter Angela Dorothea ...

oder vielleicht auch vom Pfarrer Joachim Gauck ...

der so gerne zum Widerstand aufruft ...



ausgenommen natürlich Pfarrerstöchter ...

geschweige denn die Pfarrer und Päpste selbst ...



auch die Religion steht unter dem Vorbehalt des Rechts ...

anders kann ein Staat doch gar nicht funktionieren ...



daß deutsche Richter durch die Richterbank sich weigern ...

darüber eine rechtlich relevante Erörterung zu gewährleisten



das ist nicht nur strafbar wegen Rechtsbeugung ...

das ist nicht nur Stillstand der Rechtspflege ...



das ist nicht nur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

sondern das ist ... der Untergang des Abendlandes ...



den wir auf Grund des durch diese ebenso geisteskranke wie kriminelle Frau Merkel ...

herbeigeführten Einbruchs des Islam in unser Land de facto ja gerade erleben ...



und nichts anderes führt ja auch der Herr Erdogan erkennbar im Schilde ...

und wie weiland die Juden beim Holocaust regt sich keinerlei Widerstand ...



wenn das mit der Visafreiheit für Türken in der EU erstmal durch ist ...

wird alles nicht-islamische Leben hier konsequent ausgelöscht ...



man kann eigentlich nur noch auswandern ...

so schnell wie möglich ...



dieses ach so chaotische Amerika ist nach wie vor das einzige Land auf der Welt ...

das gewisse Grund Freiheiten und Friedlichkeiten ... Wahrheiten und Weisheiten gewährleistet



und nicht etwa trotz ...

sondern unter Umständen gerade wegen dieses Donald Trump ...



der Unterschied ist doch der ... daß Donald Trump überschaubar ist ...

da wissen wir was auf uns zukommt ...



Hillary Clinton dagegen ist wie Angela Merkel ...

politisch rechtlich religiös ... dumm geboren und nichts dazu gelernt ...



und vor allem ...

völlig unberechenbar ...



*



es gibt Leute bzw 'Unternehmen der Kirche' ... die leben ... ' vivat ! ' ...

von christlichen Büchern und Geschenken ...



einfach um Gutes zu tun ...

einfach sich mal Zeit zu nehmen ...



das ist aber auch nichts anderes ...

als wenn jemand ein Kind mißbrauchen will ...



und sagt ... ich schenk Dir auch ein Eis ...

oder Schokolade ... oder so ...



und ihm dann auch noch sein Taschengeld klaut ...

oder es sonst in irgend einer Weise Gewinn bringend für sich arbeiten läßt



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche als Europäische Bürger in der Welt ...

das politische Thema ... Deutsche Idendität in der Luftfahrt und Raumfahrt ...

das Po-litische Thema ... Deutschland am Arsch der Welt ...









