Samstag, 10 September 2016 | 36.254

Die Politische Ausstellung ... janinebeangallery ...

Inna Artemova ...

'Hide & Seek' ... Das Morgen von Gestern ...



das anachronistische Aussehen der Figuren in den Gemälden von Inna Artemova ...

ihr bürgerlich-sozialistischer Style ...



stehen in Diskrepanz zu der futuristisch-surrealen Technik ...

in die sie mit erstaunlicher Vertrautheit und Zuversicht eingebunden sind ...



als hätte hier ein sozialistischer und naturwissenschaftlicher Realismus ...

eine De-realisation erfahren ...



scheinen Inna Artemovas Protagonisten sich im Morgen von Gestern ...

als einer surrealen Parallelwelt zu befinden ...



bis 15 Oktober 2016 ... in Mitte von Berlin ...

www.janinebeangallery.com ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Afrika Brasilia China Buddha Asia ...

das politische Thema ...Bildung und Erziehung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen