Freitag, 09 September 2016 | 36.253

Der Politische Lifestyle der Angela Dothea Sauer Merkel ...

Frau Merkel sagt ... 'die AfD geht alle an' ...

das heißt Merkel macht Politik wie Gabriel Wirtschaft ...



Gewinne werden privatisiert ... Verluste sozialisiert ...

bzw auf Frau Merkel bezogen heißt das ...



die AfD ist allein ihre Schuld ... für die sie keinerlei Verantwortung tragen will ...

das Volk ist daran völlig un-schuldig ... das die Folgen jetzt aber allein tragen soll ...



wobei auf Grund der überholenden Kausalität noch die Frage ist ...

welches Volk ?? ... und das nicht nur ... !!



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam ...



das Politische Thema ... Das Magazin für das gesunde Volk ...

das Problem ist aber gar nicht die Gesundheit des Volkes ...



sondern die Gesundheit der Regierung ... im allgemeinen ...

und die Gesundheit der Kanzlerin im besonderen ...



ist die Katze gesund ... oder der Hund ... freut sich die Familie ...

ist die Kanzlerin gesund ... die vom Bund ... hat das Volk dennoch nichts zu lachen ...



denn diese Kanzlerin ist kriminell ...

ob gesund oder krank berührt also nur das Maß ihrer Brutalität ...









