Sonntag, 04 September 2016 | 35.248

Das Wort der Pfarrerstochter ...

die Bundesminister werden auf Vorschlag (Wort) der Bundeskanzlerin ernannt ...

das ist eine Erklärung ... aber natürlich keine Entschuldigung dafür ...



daß so ein paradiesvogelartiger Affe wieder dieser eitle Heiko Maas Justizminister ist ...

der sich im politischen Urwald hurtig von Baum zu Baum hangelt ...



das versteht doch wieder kein vernünftiger Mensch ...

außer natürlich der eingefleischten etablierten Community ...



das versteht vor allem das Volk nicht ...

das doch laut Verfassung eigentlich herrscht ...



der Heiko ist teils Teil der Legislative teils Teil der Exekutive ...

und wenn so jemand auf die Idee kommt ...



die Judikative zu einem Teil der Fernsehunterhaltung zu machen ...

noch dazu um dem Volk das Verständnis des Rechtsstaats näher zu bringen ...



dann kann der doch nicht alle Tassen im Schrank haben ...

bzw eben auch wieder ... teils teils ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche als Europäische Bürger in der Welt ...

das Politische Thema ... Deutsche Idendität in der Luftfahrt und Raumfahrt ...

das Po-litische Thema ... 'Das geht uns alles am Arsch ab' ...









