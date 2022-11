Montag, 28 November 2022 | 48.332

Das Verfassungsgericht der klandestinen Bundeskanzlerin ...

und die Gewaltenteilung ...

Gewaltenteilung heißt … wie der Name schon sagt … daß Gewalt geteilt werden soll

und natürlich sinnvoll geteilt werden und was dabei herauskommen soll ...



bei verfassungsmäßiger Gewaltenteilung also halbwegs das … was in der Verfassung steht

ein demokratischer und sozia-ler Staat mit seiner verfassungsmäßigen Ordnung ...



und dann ist die Rede von horizontaler und vertikaler Teilung …

und von Kontrolle und natürlich von diesem unvermeidlichen Rechtsstaat …



und es ginge um die Verhinderung von Macht-konzentration und Willkür im Handeln …

also genau das… was wir seit Kohl Schröder Merkel Scholz de facto haben …



als ginge es nicht um politische Gewalt … sondern eine Käsetorte oder eine Kiste Bananen

das heißt … der Stärkste nimmt sich was er will … und ver!!!teilt pro forma den Rest ...







