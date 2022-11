Montag, 28 November 2022 | 48.332

Die Würde des Menschen und ...

die Frage der Nation ...

die Frage der Nation könnte sein …

also ich meine einfach die Frage nach dem Wohl und Wehe von Volk und Republik...



was muß man eigentlich wem in den Arsch blasen ...

damit hierzulande und daraus folgend in Europa bzw in der Welt …



mal halbwegs sinnvoll bzw eben einfach verfassungsgemäß …

Regierung betrieben und Recht gesprochen wird …



wobei sich die Antworten aus dieser Fragestellung selbst ergeben …

denn Regieren tut Olaf Scholz und Rechtsprechen tut Stephan Harbarth ...



oder käme noch ein Dritter in Frage ... wegen der Gewaltenteilung ...

oder reicht eigentlich eben doch bloß einer ...



es kommt hier auf Nuancen an … denn theoretisch ist ja Olaf Scholz derjenige der …

bestimmen und die Verantwortung tragen soll ..



wenn der das nicht tut … wäre Stephan Harbarth derjenige welcher …

der ihm was (?) in den Arsch blasen müßte …



und wenn der das aber auch nicht tut …

wer müßte dann dem Stephan Harbarth den Marsch blasen ???







