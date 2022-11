Sonntag, 27 November 2022 | 47.331

Die Würde des Menschen und ... die Würde des Kinder ...

Susanne Auslender ... Children On Earth ... Skulpturen

Kindheit weltweit … Kindheit ist so verbreitet auf der Erde …

wie Natur … wie Pflanzen Tiere Menschen nun mal sind ...



aber nicht alles ist eben wirklich auch 'natürlich' …

die Natur des Menschen kann nun mal nicht gedacht werden ohne Kultur …



und Putins Krieg … mitten im Frieden … gegen die Menschen in der Ukra-ine …

gegen sein eigenes Volk … gegen uns alle … gegen die Welt …



ist nicht nur wider die Kultur … nicht nur wider die Natur ...

das ist noch darunter bzw hat mit Fressen und Gefressenwerden nichts mehr zu tun



Susanne Auslender ist bei ihren Reisen um die Welt immer wieder speziell

mit diesen Kinderthemen konfrontiert worden …



und hat sie zum Gegenstand ihrer Arbeit gemacht …

vom African Boy und Filipino Boy über das Indian Girl und das Syrian Girl



vom Child Soldier bis zur American Beauty Princess …

ergibt sich praktisch die ganze Palette von Kinderschicksalen ...



Armut und Arbeit … Flucht und Vertreibung …Mißhandlung und Mißbrauch ...

demgegenüber Politik und Gesellschaft ein völlig unverständliches Phlegma zeigen



unverantwortlich … denn Kinder sind unsere greifbare Zukunft ...

existenziell genau so wichtig wie die Weltwirtschaft und der Klimawandel …



Susanne Auslender ist es gelungen … ‘ihren Kindern’ bei allem Schrecken …

eine eindrucksvolle Würde zu geben … zur Überwindung politischen Stumpfsinns







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen