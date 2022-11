Sonntag, 27 November 2022 | 47.331

Die Würde des Menschen und ...

die Demokratie ... die so genannte ...

in einer funktionierenden Monarchie ist es in der Regel so ...

daß abwechselnd auf einen guten Monarchen ein schlechter folgt etc ...



in der Demokratie ist es dem gegenüber leider so ...

daß auf einen... wenn überhaupt ... guten Regierungs-Chef ...



konstant ein schlechter folgt ... und auf den ein noch schlechterer ...

wenn nicht gleichzeitig und zusammen zwei oder gar drei / vier / fünf etc ...







