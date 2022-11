Freitag, 25 November 2022 | 47.329

Die Politische Ausstellung ...

von und mit Susanne Auslender ...

gemeinhin heißt es … ‘auf einen groben Klotz ein grober Keil’ …

womit gemeint ist das Spalten … das Trennen …



Susanne Auslender …

die Künstlerin und Bild-hauerin im wahrsten Sinne des Wortes …



zeigt … daß es auch anders geht … sie verbindet … sie stellt Beziehungen her …

zwischen Menschen … Geschichten ihres Zusammenlebens ...



sie zerstückelt und zersägt die Klötze in Keile … mit der Kettensäge ...

und gestaltet daraus kunstvolle Skulpturen ...



sie stellt Beziehungen her …

die gerade durch die technisch bedingte Distanz ihrer Figuren erkennbar werden ...



sie macht durch ihre Arbeit … genauer eben ihre Kunst … das Maß aller Dinge ...

ein Spannungsverhältnis erkennbar …



wie zum Beispiel zwischen den sprichwörtlichen

‘Königskindern … die zusammen nicht kommen können’ ...



zwischen Boxern … die Rücken an Rücken und dennoch gegen einander kämpfen ...

bis zu jenem sprichwörtlichen Zauber … der in allem Anfang liegt …



Adam und Eva im Park … weit auseinander …

und dennoch liegen Apfel und Schlange spürbar in der Luft ...



bei Michael W. Schmalfuß in 10623 Charlottenburg … 26 November 2022 bis 07 Januar 2023

www.galerie-schmalfuss.de … www.susanne-auslender.com ...







