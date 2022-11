Freitag, 25 November 2022 | 47.329

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter und ...

das System ...

immer wieder von interessierter Seite behauptet …

irgend wer und oder irgend was sei system-relevant …



das mag ja sein … aber es stellt sich dann eben die Frage …

für welches System ???



bekanntlich laufen immer mindestens zwei Systeme nebeneinander her …

das System wie es eigentlich sein sollte …



also zum Beispiel auf Grund einer Verfassung …

aber auch nach anderen grundsätzlich positiven Vorstellungen und Interessen ...



und das System wie es nun mal de facto ist …

eine im Grunde undefinierbare Mischung aus allem was eigentlich nicht sein sollte



im Ergebnis stellt sich also heraus … daß der Begriff ‘systemrelevant’ …

genau das Gegenteil ist von dem was er sein sollte …



das heißt … verwendet wird der Begriff ‘systemrelevant’ immer dann …

wenn es gerade umgekehrt um die Zerstörung eines sinnvollen Systems geht ...







