Freitag, 25 November 2022 | 47.329

Die Würde des Menschen und ... die 'Vielfalt' der Arschlöcher ...

durch die sie zunichte gemacht wird ...

wenn so ein toller Staat wie diese Bundesrepublik Deutschland ...

mit so einem noch wahnsinnig tolleren Bundesverfassungsgericht …



wenn die Vereinigten Königreiche … wenn die Vereinigten Staaten ...

wenn nicht mal die Gesamtheit aller Staaten in dieser unserer Welt …



in der Lage ist diesen einen Hanswurst von einem Wladimir Wladimirowisch Putin …

unter Kontrolle bzw in der Gewalt zu behalten ...



oder wie gerade zuvor eine Betriebsnudel-Spiel-und Spaß-Macherin Angela Merkel ...

von anderen Potentaten ganz abgesehen ...



dann braucht sich wirklich niemand …

was auf seine wie auch immer gearteten Regierungskünste einzubilden ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen