Donnerstag, 24 November 2022 | 47.328

Die Würde des Menschen und ...

das Unantastbare ... die Achtung ... der Schutz ...

jetzt sitzen sie wieder zusammen … auf einer so genannten Geberkonferenz …

ein Musterbeispiel dafür …



warum Idioten nach dem Status geschweige einem Amt als Politiker streben ...

eben weil man dort an die so genannten Töpfe rankommt …



und sinnlos verteilen kann … was andere nicht nur im Schweiße ihres Angesichts …

sondern unter teilweise unbeschreiblichen Opfern erarbeitet haben ...



regelrechte Idioten … allen voran natürlich wieder die deutschen …

die weder Ahnung haben …



von einem sinnvollen und verantwortlichen unternehmerischen ...

geschweige staatlichen Finanzmanagement …



noch von … naja eben verfassungsgemäßer Politik …

was das überhaupt ist … und wie man das macht ...









