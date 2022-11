Mittwoch, 23 November 2022 | 47.327

Die Würde des Menscnehn und ...

der Sport der Fußballer ...

die WM-Fußballer sagen ... 'wir machen hier Sport und nicht Politik' ...

und fügen sich der Fifa ...



das ist genau so ... also ich meine dann immer so ungefähr vielleicht etc ...

wie bei Bundesverfassungsgericht ...



dort sagt die Richter wmd ... 'wir machen hier Recht und nicht Politik' ...

und fügen sich der Bundesregierung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen