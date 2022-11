Donnerstag, 17 November 2022 | 46.321

Die Würde des Menschen und ...

die Würde des Waldes ...

es ist ja nicht so so … daß in Scharm el Scheich gar nichts halbwegs Sinnvolles passiert …

und nur Party gefeiert wird … bzw außer Spesen nichts gewesen … und so ...



heute zum Beispiel wurde unter anderen von den Bundesregierungs/Parlaments-Politikern …

das Projekt SAFE vorgestellt …



und das steht für Sustainable Agricultural Forest Economy …

also Nachhaltige Land-und Forst-Wirtschaft ...



das Projekt soll insbesondere Brasilien Ecuador Indonesien Sambia darin unterstützen …

Produkte zu erzeugen … ohne daß Wald geschädigt geschweige gerodet wird ...



die Europäische Union stellt dafür 27 Millionen Euro zur Verfügung …

genauer gesagt ‘für eine Art Gütesiegel bzw eine entsprechende Verordnung’ ...



an der zur Zeit noch gearbeitet wird ...

nochmal genauer gesagt … damit ist jetzt noch kein einziger Baum gerettet …



geschweige die Lebens und Arbeitsbedingungen eines einzigen Menschen verbessert ...

das Geld ist nur für Funktionäre und Aktionäre um nicht zu sagen Millionäre und Milliardäre ...



und zum dritten mal noch genauer gesagt ...

wir wissen schon … ‘Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen’ …



de facto ist aber auch diese Verordnung ... dieses angebliche ‘Gütesiegel …

ein weiterer Baustein für die Mauer ...



die von der bundes-republikanisch-europäisch-kommissarischen Diktatur aufgebaut wird ...

statt des verfassungsgemäß vorgesehenen demokratischen und sozialen Staates ...







