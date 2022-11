Sonntag, 13 November 2022 | 45.317

Die Würde der Menschen und ... die Kriminalität ...

so genannter demokratischer Politiker / 2BvR 1906/22

es heißt zwar immer … das Volk jammere … und das auf hohem Niveau …

aber das stimmt ja gar nicht ...



das Volk jammert nicht … das Volk leidet !!! und krümmt sich vor Schmerzen !!!

und weiß nicht … wie es sich dagegen wehren könnte ...



daß das was vor schier unerträglichen Schmerzen aus ihm herausbricht …

von diesen so genannten Politikern als ‘Gejammere’ bagatellisiert wird ...



diejenigen die wirklich ‘jammern’ … das sind diejenigen …

die sich den Staat unter den Nagel reißen … den sie eigentlich managen regieren führen sollen



eben die Beamten … und oder sonst in öffentlichem Dienst Tätigen ...

jeder Richter … jeder Verwalter … jeder Polizist … der mit dem Strafbefehl eines Richters



‘zur Tat schreitet’ … behauptet im Brustton der Überzeugung …‘der Staat … das sind wir …

(wir Beamte /Angestellte etc … doch nicht das Volk geschweige ein einzelner Bürger)‘...



diejenigen die wirklich ‘jammern’ … das sind diejenigen …

die sich hinter ihren eigenen Schandtaten verstecken …



hinter den Folgen ihrer eigenen Unfähigkeit wie all das ...

was mit Begriffen wie Krise oder gar Katastrophe verbunden wird …



vom Hunger über Energie und Corona bis zum Klima und eben dem (Atom)Krieg …

und diejenigen die Krieg führen wie Wladimir Putin und oder Donald Trump (…) …



werden dann als Kriminelle bagatellisiert … von denjenigen die sich weigern …

ihren Staat verfassungsgemäß oder auch nur halbwegs sinnvoll zu führen …



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß die größten Kriminellen die es in Deutschland in den letzten rund 40 Jahren gegeben hat …



eben nicht zum Beispiel Andreas Baader und JanCarl Raspe bzw Ulrike Meinhof gewesen sind ...

sondern Helmut Kohl und Gerhard Schröder bzw Angela Merkel incl Mittäter und Nachfolger ...



es ist eine uralte Erfahrungstatsache … daß diejenigen die wahren Kriminellen sind …

die sich zu verstecken versuchen …



hinter den Folgen ihres eigenen vorangegangenen Tuns Machens Handelns Verhaltens ...

und denjenigen … auf die sie mit dem sprichwörtlichen Finger zeigen …



von denen drei dann bekanntlich auf sie selbst zurück zeigen …

wenn nicht mit etwas Phantasie (s. Albert Einstein) auch der Vierte / Fünfte ff ...







