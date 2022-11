Sonntag, 06 November 2022 | 44.310

grad kommt hier wieder so ein Riesendemonstrationszug vorbei mit Pauken und Trompeten ...

‘Deutschland raus aus der Nato … Nato raus aus Deutschland’ etc ...



begleitet/geschützt … von einer Hundertschaft Polizisten mit entsprechend vielen Fahrzeugen …

davor / dahinter / zwischen drin / Seiten lang … für so eine irrsinnige Party !!!



wenn man die geradezu existenziell notwendigen Klebe-Demonstranten zumindest auf den Straßen

auch nur annähernd genau so begleiten und schützen würde ...



ließen sich solche Dramen wie jetzt bei dem Betonmischerunfall und dem Tod der Radfahrerin

ohne weiteres vermeiden …



hierdurch stelle ich daher nach wie vor und erneut …

den Antrag … to whom it may concern ...



(1) die Strafverfolgung der Klebe-Demonstranten zu unterlassen ...

(2) den Einsatz der Polizei zu überdenken …



(3) und vor allem aber endlich wirklich ernsthaft und konsequent …

um nicht zu sagen radikal das Thema Klimaschutz anzupacken …



und das den Klebe-Demonstranten entsprechend zu signalisieren ...

um diese Art von Protest und Widerstand auf das Gleis wirksamer Abhilfe zu lenken …



jetzt regt sich auch der Bundeskanzler … noch bevor er seine Rede zum Klimaschutz gehalten hat …

über diejenigen auf die versuchen das Klima zu schützen … die praktisch seine (!) Arbeit machen ...



damit beweist er wieder nur … wie unfähig er fürs Politik-machen ist … indem er Aktionen kritisiert

als sei er ein Außenstehender der das alles nur beobachtet und kommentiert …



er übersieht völlig … daß er doch der Adressat von Demonstrationen / Protesten / Widerstand ist ….

es geht also darum … den Kanzler zu sensibilisieren … den Klebern zu signalisieren ...



