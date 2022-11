Samstag, 05 November 2022 | 44.309

An das Bundesverfassungsgericht ...

2 BvR 1906 / 22 (3042 Js OWi 7215 / 20) ...

Sehr verehrte Damen und Herren …



die Außenministerin läßt das Christliche Kreuz im G7-Sitzungs-Saal entfernen …

und die Kultur(!)Ministerin die Christliche Inschrift am Berliner Schloß …



das ist so … ist aber gar nicht mal das Problem …

das Problem ist … daß das höchste Gericht im Lande die Möglichkeiten verweigert …



diese und andere wichtige grundsätzliche elementare Fragen rechtlich-relevant zu erörtern

um damit dem Staats-Schiff die nötige Substanz und Stabilität / Antrieb und Balance zu gewähren



die Innenministerin sagt … die Grenzen legitimen Protestes seien überschritten …

wer … um Gottes Willen … um dabei zu bleiben …



legt denn diese Grenzen fest ??? –

etwa die Innenministerin ???



so lange das Höchste Gericht sich weigert … die Grenzen dieser völlig hirnverbrannten Politik

festzulegen und zu wahren … zu achten und zu schützen …



so lange kann man auch nicht über die Grenzen des Protestes geschweige des Widerstandes

reden und auch nicht über Strafen … bevor nicht Straftaten infantiler Politiker geahndet sind



objektiv und unbestritten und permanent von allen Seiten beschworen ist der Klimawandel

das wichtigste Thema unserer Zeit …



die Welt-Klima-Konferenz dauert 13 Tage … der deutsche Regierungs-Chef fliegt mal kurz hin

für ein Paar Stunden ... hält eine Rede und verschwindet wieder weil er Wichtigeres zu tun hat ...



Reden bei Gewerkschaften / deren Stiftungen ... Wirtschaftsverbänden /deren Kindergärten

bei der Entgegennahme von Jahresgutachten … bei Talkshows von Zeitungen …



außerdem reist er nach Vietnam / Singapur / Bali … die natürlich auch in Ägypten vertreten sind

und schließlich sagt auch Britta Ernst noch … nun sei doch mal ein bißchen lieb zu mir … oder so



herzliche Grüße mit meinen besten Wünschen …

und ein schönes Wochenende ...







