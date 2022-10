Donnerstag, 27 Oktober 2022 | 43.300

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

Alfons Schuhbeck ...

Alfons Schuhbeck soll jetzt für drei Jahre und zwei Monate

hinter Gittern seine Mitinsassen bekochen ...



etwa so ähnlich wie Boris Grandslambeck alias Becker seinen Mitgefangenen Tennisspielen

beibringen darf ...



bis es wirklich soweit ist … wird natürlich noch viel Wasser runterfließen …

die Isar … den Rhein … die Spree ...



trotzdem muß man jetzt schon sagen … dieses so genannte Urteil ist wieder mal so idiotisch …

daß es sich einer seriösen Kommentierung geschweige Kritik völlig versagt ...



unbeschreiblich ist … wie weltfremd demgegenüber eine Justiz ist …

die Angela Merkel / Gerhard Schröder / Olaf Scholz et al frei rumlaufen und agieren läßt ...







